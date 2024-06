Bianco pedina importante. Dubbio Pierozzi, riparte dalla B?

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Alessandro Bianco e Nicolò Pierozzi. Sicuro di giocarsi le sue carte con Palladino - almeno secondo quanto riferito dal suo agente Beppe Galli giorni fa - è Alessandro Bianco, 2002 reduce da 37 gare con la Reggiana, che a Firenze ritroverà Goretti, ex ds degli emiliani. Poi c'è da risolvere la questione Niccolò Pierozzi, esterno che dopo essere stato messo ai margini da Italiano potrebbe anche rilanciarsi con un nuovo tecnico dopo sei mesi a Salerno, ma le buone prestazioni del classe 2001 hanno attirato su di lui anche l'interesse di alcune squadre di B (Palermo e Pisa su tutte) e il terzino, che a Firenze sarebbe chiuso da Kayode e Dodò, potrebbe quindi lasciare in maniera definitiva i viola in estate.