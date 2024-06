Bianco, Lucchesi, Pierozzi e Distefano: i quattro giovani promettenti

Più di una formazione. A ben vedere un piccolo plotoncino. Anche se con ogni probabilità in diversi non saranno nemmeno convocati da Raffaele Palladino. Sono i giovani calciatori che rientreranno alla base dai rispettivi prestiti. Oggettivamente, dei diciannove totali, al massimo quattro possono provare a giocarsi la permanenza in prima squadra. Pochissime chance per gli altri, se non nulle. Partita aperta per Alessandro Bianco, classe 2002. Il prestito alla Reggiana gli ha fatto bene: 37 partite stagionali, 2 gol 2 assist. Più che altro Nesta gli ha regalato continuità ed era quello di cui aveva bisogno. Sarà sicuramente valutato in ritiro ed ha buone chance di rimanere per completare il reparto.