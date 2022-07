Bianco impressiona a Moena. ACF lo blinda, rinnovo più vicino

Non solo Bajrami e Lo Celso, il colpo in mediana potrebbe essere addirittura a costo zero per la Fiorentina. Già, l'input della società è anche quello di esaminare e sfruttare al massimo il patrimonio tecnico già presente in rosa. Ed è da leggere in questo senso la possibile conferma in rosa di Alessandro Bianco da parte di Vincenzo Italiano. Il classe 2002 ha impressionato durante le due settimane di Moena dove è stato utilizzato anche nel ruolo di terzino. E per lui, ora, è sempre più vicino il rinnovo fino al 2025 e ogni richiesta sul suo conto è stata per il momento congelata. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.