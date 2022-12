Bianco, il giocatore che ringiovanisce la Fiorentina: l’arma in più di Italiano

Italiano ha molta fiducia in Bianco che adesso potrà diventare l'arma in più di questa Fiorentina. Il futuro viola è suo

La Nazione si sofferma sulle ottime prestazioni di Bianco con la maglia della Fiorentina. Se nella prima parte di stagione e ha trovato poco spazio, in queste amichevoli ha dimostrato di poter dire la sua come regista, ma anche come mezzala. In gol contro gli Always Ready e assistman contro il Bastia. Insomma, Italiano ha molta fiducia sulle sue capacità e e il futuro della Fiorentina potrà essere suo.