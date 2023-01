Bianco fa festa, ma con i piedi per terra. Il 2023 è appena cominciato

Per Alessandro Bianco è stata festa vera dopo l'esordio in campionato. Ma il ragazzo resta con i piedi ben saldi a terra

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento ad Alessandro Bianco, giovane ventenne di belle speranze che con il Monza ha trovato la prima presenza da titolare e una ottima prestazione. Un esordio che lo ha fatto davvero conoscere a tutta Italia, con tanti complimenti di parenti e amici dopo la grande emozione. È vero, come si ricorda aveva già giocato nell'agosto 2021 in Prima Squadra, ma giocare per 3 punti di campionato è tutta un'altra storia.

Sulle tribune del Franchi c'erano infatti i familiari, arrivati da Torino per vedere la partita contro il Monza, perché Bianco sapeva da mercoledì che quella maglia da titolare sarebbe stata la sua. Applaudito anche dal resto del Franchi dall'inizio fino al 64', quando ha lasciato il posto ad Amrabat, in una festa che è poi continuata anche nel post-gara: la famiglia, l'agente Galli e il coinquilino Toci. Ma niente voli, perché il 2023 di Bianco continuerà all'insegna dell'umiltà.

Che storia

Il quotidiano ricorda come nella partita d'esordio nel vivaio viola (2018) rimediò un rosso diretto per fallo da ultimo uomo, in un inizio da incubo. Oggi la storia racconta tutt'altro, con la Fiorentina che ha deciso di blindarlo non per caso, con la certezza che farà strada.