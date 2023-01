Bianco: esordio sufficiente con riserva. Peccato per l’errore sul gol del Monza

"Bianco si è piazzato in cabina di regia a fianco di Duncan, subito uno scarico semplice per Quarta e un bell’affondo contanto di fallo che vale i primi applausi del Franchi. La carica e l’adrenalina crescono con le giocate: filtrante per Saponara e proteste con l’arbitro Feliciani per un fallo non fischiato sono l’emblema di un temperamento da esperto, non da debuttante. Al 23’ il primo tiro, un bel collo destro respinto da Di Gregorio, giusto per farsitrovare pronto anche in fase offensiva accompagnando sempre l’azione. Dopo la mezz’ora il primo errore di confidenza, per i richiami di Italiano sempre vigile ad accompagnarlo in ogni disimpegno. Nella ripresa la solita grinta, un fallo preso sotto la tribuna scatena i tifosi e la sensazione di essere sulla strada giusta in questa prima uscita da titolare. Poi, nel finale, l’errore che ha portato al pareggio del Monza pochi minuti prima di uscire e lasciare il posto ad Amrabat. Una macchia che classifica l’esordio sufficiente ma con riserva, malgrado le risposte in una gara in cui tutti si aspettavano di vedere trasformare le buone indicazioni in realtà, le premesse che accompagnano i giovani in sostanza per stare nei grandi".