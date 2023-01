Bianco e Distefano come esempio: i due già promossi da Italiano

Bianco e Distefano rappresentano quello che vuole fare la Fiorentina con i giovani. Come scrive La Nazione, rispettano i tempi di crescita, l'idea sarebbe quella di crearsi in casa i futuri calciatori della prima squadra. Per il momento sono gli unici ad aver esordito tra i grandi in partite ufficiali: Bianco con tre presenze in Serie A e altre tre in Conference League, mentre Distefano ha esordito a novembre sempre in A nella sfida contro la Sampdoria, così come in Conference contro il Riga, dove ha avuto a disposizione circa 30'.