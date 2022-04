Bertoni rivela: “Spalletti era abbonato in Fiesole. Lautaro poteva essere viola”

Parla il grande doppio ex della gara di domenica: "Sarà come una finale. Napoli e Firenze due città simili"

Daniel Bertoni è un grande doppio ex di Napoli-Fiorentina. E intervistato dal Mattino presenta così la partita di domenica: "È una finale. Una si gioca lo scudetto, i viola il ritorno in Europa League che vale come uno scudetto. Ma la squadra che ha vinto con l'Atalanta ha mostrato di essere consapevole della propria forza". Poi su Spalletti: "Luciano veniva a fare il tifo per la mia Fiorentina in Curva Fiesole. Me lo confidò quando era all'Empoli e ci trovammo in un programma televisivo. Ora sono io che faccio il tifo per lui anche se domenica si sfidano i miei due amori italiani ed è difficile schierarmi. Il 4-3-3 dei viola mi sembra esaltarsi quando affronta squadre come il Napoli e ho visto come gli azzurri soffrono quando giocano in casa".