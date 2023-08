Bertoni/2: “Bene il mercato, ma nutro forti dubbi su Arthur e Mina”

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Daniel Bertoni ha spostato la lente d'ingrandimento da Beltran verso il resto del mercato estivo della Fiorentina: secondo lui c'è un problema a centrocampo, manca un regista. "Arthur? Mi si permetta di avere qualche dubbio. Non giocava nel Barcellona, non giocava nella Juve, non ha giocato nel Liverpool. Un motivo ci sarà". Parole di diffidenza anche per Mina, "buon giocatore, ma non so se è all'altezza del campionato italiano", non tanto per via del fisico quanto per la lentezza che consegue dalla sua stazza. Secondo Bertoni, Martinez Quarta dovrebbe restare per via delle sue capacità con il pallone tra i piedi e in marcatura. C'è anche una considerazione su Parisi, molto bravo anche se i terzini viola dovrebbero attaccare alternandosi dato che l'anno scorso i viola hanno sofferto molto in difesa.