Berti: “Vicario, che rammarico. Alla Fiorentina serve un portiere titolare”

Gianluca Berti, ex portiere, ha commentato la situazione della porta della Fiorentina: "Secondo me ci deve essere un portiere titolare ed una riserva. Quando dico riserva lo dico tra virgolette, perché il sostituto deve essere all’altezza del titolare. Lo impone il calcio moderno". Quindi, può essere Christensen il titolare della Fiorentina? Be, ancora presto per dirlo, come è presto per giudicare il mercato viola. Serve tempo per capire le capacità dell'ex Hertha Berlino. Detto ciò, Vicario rimane un grande rammarico: "Ho parlato con dei tifosi dell’Inter che erano rammaricati di aver perso Vicario ed aver preso Sommer. E’ tutto il calcio italiano che non doveva farselo scappare". Tornando alla Fiorentina, infine, Berti sottolinea come la presenza di Savorani sia un valore aggiunto. Insomma, un'investimento importante.