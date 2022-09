Berti, il predestinato: “Firenze un sogno. Qui grazie a Commisso e Aquilani”

La Nazione ha intervistato Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 arrivato alla Fiorentina in chiusura del mercato. Il giovane talento si è aggregato alla Fiorentina di Aquilani, dopo le 30 presenze in Serie C con la maglia del Cesena. "La Fiorentina è un club importante, con tutto rispetto per Milan e Torino che mi avevano cercato: i viola mi hanno voluto con insistenza", così spiega il suo passaggio a Firenze, con Aquilani come figura di riferimento: "...so che può darmi tanti consigli. Mi sto trovando bene con lui. La sua idea di calcio mi piace perché il gioco palla a terra esalta le mie qualità". Berti ha già le idee chiare sul suo modo di vedere il calcio. Meno fisico, più tecnica, con giocatori come Messi e Bernardo Silva come idoli. Il giovane centrocampista è rimasto ammaliato da Firenze, grazie anche ad un legame che sta nascendo anche per merito dei suoi compagni: "L’impatto è stato buono, non potevo chiedere di meglio: i compagni mi hanno accolto bene e sto già iniziando a conoscere Firenze". Il giovane centrocampista è pronto per questa nuova avventura, con il semplice e importante obiettivo da centrare: divertirsi.