Berardi molto difficile. In pole c’è Orsolini su Messias

Berardi sembra ormai essere il passato, perché il Sassuolo chiede troppo. Fiorentina vicina a chiudere per Orsolini. Messias verso Torino

Nella sera di domani si chiuderà il mercato e la Fiorentina deve ancora chiudere l'ultimo colpo, ossia l'esterno offensivo tanto richiesto da Vincenzo Italiano. In società si è parlato anche del fatto che la rosa è apposto così, ma ormai l'ultimo colpo sembra in dirittura d'arrivo. Per Domenico Berardi il Sassuolo fa muro, chiedendo 40 milioni di euro circa e la Fiorentina non vuole certo spendere tutti quei soldi, anche se il giocatore gradirebbe. E allora occhio a Riccardo Orsolini. L'esterno rossoblù sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia viola, mentre il brasiliano Messias se ne andrebbe da Crotone per vestire, molto probabilmente, la maglia granata del Torino. La Repubblica.