Nico “Speedy” Gonzalez ha già conquistato i cuori di Firenze

Nico Gonzalez ha già conquistato i cuori dei tifosi fiorentini. Grandi qualità ed un pizzico di ironia, che a Firenze fa sempre bene.

Dribbling, accelerazioni e gol, questo quanto dimostrato da Nico Gonzalez nelle prime tre partite ufficiali in maglia viola. Come riporta il Corriere dello Sport, l'esterno argentino ha già conquistato i cuori dei tifosi viola con le sue qualità da vero leader. Infatti, anche nella partita di sabato contro il Torino, è stato votato come uno dei migliori in campo della Fiorentina: oltre a segnare il gol che ha aperto le danze, è stato anche il giocatore che ha vinto più duelli (dieci) e colui che ha subito maggiori falli (sette). Nonostante la giovane età (23 anni), ha già dimostrato di essere un vero e proprio leader e questo non può far che piacere a Vincenzo Italiano. Molto interessato per questo suo grande inizio è anche il CT dell'Argentina Scaloni, che dopo aver visto queste sue tre partite in maglia viola lo riconfermerà nel tridente d'attacco della sua nazionale.