Berardi, anche il Milan offre 15 milioni. L’appeal rossonero farà la differenza?

Il Milan mette sul piatto 15 milioni per Berardi, gli stessi che la Fiorentina ha offerto al Sassuolo in inverno

Dopo la Fiorentina, adesso è il Milan a puntare dritto su Domenico Berardi. Nel mercato invernale la società viola si era fatta avanti in maniera ufficiale per l'attaccante esterno, presentando un'offerta ufficiale di 15 milioni che il Sassuolo non aveva nemmeno preso in considerazione. Adesso - secondo La Gazzetta dello Sport - le cose possono cambiare. Per i neroverdi la valutazione è più alta, ma dopo i tanti "no" dello stesso Berardi può aprire all'addio. Questo Milan da scudetto ha un appeal particolare e l'impressione è che l’offensiva rossonera - che potrebbe mettere sul piatto gli stessi milioni dei viola - servirà soprattutto a capire se ci sono i margini per venirsi incontro.