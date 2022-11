Bentornato Milenkovic. È il leader di cui la Fiorentina aveva bisogno

Bis

Per il difensore ieri è arrivata la seconda rete consecutiva in campionato dopo quella allo Spezia. Una sorta di fotocopia, una precisione perfetta che scombina i piani altrui, per un capitano che non ha bisogno di portare la fascia al braccio per far capire la sua determinazione. Un vero leader, che in estate ha alla fine scelto di rinunciare alle varie lusinghe in giro per l'Europa e legarsi ancora alla Fiorentina. Era da un mese e mezzo che la squadra non usciva indenne a livello di gol subiti da un match di campionato (2-0 al Verona il 18 settembre scorso), ma Milenkovic non era presente. Ora che è tornato la musica è cambiata.