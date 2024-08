Bentornato campionato! Fiorentina, quante facce nuove rispetto all’ultima a Bergamo

"Bentornato campionato. L’ultima volta due mesi e mezzo fa, in quella strana gara di fine stagione a Bergamo. La finale di Atene che ancora bruciava e una vittoria che non spostò di un millimetro quanto già guadagnato sul campo. Ma a pensarci bene, negli ultimi settantasei giorni, molto è cambiato. A partire dall’allenatore: non più Vincenzo Italiano, al suo posto c’è Raffaele Palladino. Ambizioso, carico di idee e portatore di un cambiamento tattico": così scrive Matteo Dovellini nell'edizione fiorentina de La Repubblica in vista della prima di Serie A in programma per oggi alle 18:30, in quel di Parma. Il quotidiano evidenzia tutto quello di diverso che vedremo a partire già dalla sfida in terra emiliana, sia nel modulo che nei volti in campo. Con la chiusura del mercato a fare sempre da sfondo alle prime partite ufficiali della nuova stagione gigliata.