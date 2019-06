Bennacer o Mandragora, uno esclude l’altro (almeno per ora)

La Nazione in edicola stamani si concentra sul centrocampo che nascerà, con Bennacer dell’Empoli e Mandragora dell’Udinese che sono obiettivi sensibili e sono più avanti rispetto a Praet della Samp (che piace al Milan di Giampaolo). Per i due servono almeno 25 milioni (10-12 per il franco-algerino e 15 per il capitano dell’Under 21 azzurra). La sensazione è che Montella, se ci fosse nell’immediato un’accelerata per Lazzari e Inglese (LEGGI QUI) dovrà accontentarsi di uno dei due.