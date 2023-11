Benedetta sosta: Kayode e Beltran mettono il Milan nel mirino

Benedetta sosta. Repubblica Firenze sottolinea l'importanza dello stop del campionato per alcuni giocatori della Fiorentina che potranno, così. recuperare dai rispettivi infortuni. E' il caso di Kayode e Beltran che hanno messo nel mirino la sfida contro il Milan in programma sabato 25 novembre.

"Piuttosto serio - si legge nell'articolo - l'infortunio del laterale difensivo destro, out dopo pochi minuti della gara interna di Conference contro il Cukaricki (era il 26 ottobre), fortunatamente meno grave invece la botta al costato che ha accusato l’argentino a fine primo tempo contro la Juventus. “Vichingo al lavoro”, ha scritto sui social la Fiorentina che ha documentato con tanto di foto la grande voglia da parte di Beltran di tornare protagonista al centro dell’attacco. La doppietta in Conference, quella splendida rete annullata dal Var a Roma controla Lazio, la lotta contro il muro bianconero e poi quella ricaduta a terra che ha fatto male. Italiano ha bisogno della sua qualità, della sua esplosività. Ma anche di movimenti che Nzola, con caratteristiche differenti, non può certo assicurare. Con Beltran il tecnico viola può finalmente ragionare di profondità e sfruttare così al meglio anche la soluzione del lancio dalle retrovie che si è vista più spesso nelle ultime sfide. Il fatto che sia rimasto al Viola Park, complice l’infortunio e dunque la mancata convocazione con l’Argentina, può aiutare ancora di più Beltran a entrare nei sistemi di gioco della Fiorentina e a far cambiare volto al reparto offensivo in cerca di gol.