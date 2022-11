Bene in Europa, ora sei punti almeno in campionato. In cerca di conferme

La Nazione, in una delle sue analisi sulla partita di ieri, muove verso il campionato, con le gare contro Sampdoria, Salernitana e Milan che nel giro di una settimana chiuderanno il 2022 viola. Cosimo Zetti sostiene che servano almeno sei punti per dare continuità alle 3 vittorie di fila centrate per la prima volta in stagione e presentarsi a San Siro contro i rossoneri nel migliore dei modi.