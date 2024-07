Bene (a metà) l’amichevole con il Bolton: oggi l’altra sfida con il Preston

Il riassunto della gara

Come scrive La Nazione, buon avvio di gara, con Kean che prima cestina una buonissima occasione con il sinistro, poi è bravo a smarcare Biraghi in area: parata del portiere. Al 21’ il gol viola. Lucido Caprini a insistere sulla destra, palla a rimorchio per Brekalo che appoggia in rete da pochi passi. La Fiorentina rischia (traversa di Lolos), poi nella ripresa Kean pareggia il conto dei legni con un destro a giro dopo una bella giocata personale. Ripresa più spigolosa, i tanti cambi rompono il ritmo. Al 65’ palla alta in area viola, pasticcio difensivo con Terracciano e Comuzzo che si ostacolano a vicenda e Adeboyejo è veloce a spedire il pallone in rete. Partita di fatto tecnicamente finita. Restano i falli (paura per Kean, ma è uscito sulle proprie gambe) che scatenano un paio di risse in mezzo al campo. Oggi i viola torneranno in campo (alle ore 16 italiane) contro il Preston. Livello che si alzerà, con mister Palladino che continuerà a ruotare i suoi calciatori.