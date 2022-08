Benassi, torni indietro? Interesse forte da parte di una sua ex squadra

La Fiorentina si dovrà concentrare anche sulle uscite. Marco Benassi è uno dei giocatori he non rientra nei piano di Italiano e che, entro la fine del mercato, vorrà trovare un'altra collocazione. Come riportato dalla Nazione, il Torino sarebbe interessato a riportare Benassi in Granata con la formula del prestito. Operazione che si potrebbe sbloccare nelle ultime ore di mercato.