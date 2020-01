Benassi/1: “Mai pensato di andare via, viola fino in fondo. Con Pradè ci stuzzichiamo sempre”

La Nazione propone una chiacchierata con uno degli uomini-chiave del rinascimento viola, quel Marco Benassi che con Montella non vedeva il campo: è proprio sul tecnico campano che il centrocampista si sofferma quasi subito (prima di tornarci sopra in seguito), affermando di non aver mai capito del tutto se rientrasse nel suo sistema di gioco o meno. Iachini sfrutta meglio le sue qualità, come quelle di altri. Sulla definizione di Pradè: “Io rompiscatole? Ci piace stuzzicarci, abbiamo un bel rapporto sin da quest’estate”.

“Iachini? Ci siamo guardati subito negli occhi: dovevamo fare qualcosa di diverso”: Benassi sostiene che la svolta sia arrivata nell’atteggiamento, e adesso non vuole parlare di obiettivi, perché è troppo presto. C’è la voglia di arrivare in fondo in Coppa, ma anche la consapevolezza di dover guardare partita dopo partita.

“Viola fino in fondo”: contratto in scadenza nel 2022, voglia di rimanere a Firenze, la sua casa, qualunque cosa accada, dato il rapporto speciale con ogni componente dell’ambiente. “Mai pensato di andare via, nemmeno quando giocavo“.