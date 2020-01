Benassi/2: “Con Pioli legame oltre il calcio. Montella? I giudizi cambiano in base a come ti chiami”

Marco Benassi, dopo aver elogiato i tifosi (LEGGI) ha un pensiero speciale per Commisso, sempre entusiasta e coinvolgente fin da subito. Quindi uno sguardo al rapporto con gli allenatori del passato: “Ho risentito molto dell’addio a Pioli, c’era un legame che andava oltre il calcio”.

Quindi Montella, che lo ha relegato in panchina; difficile da spiegare, anche per lo stesso Benassi, che comunque ha parlato con l’Aeroplanino, il quale preferiva non rischiare due centrocampisti offensivi ed evitare la coesistenza con Castrovilli. “Mi è dispiaciuto. Anche con 9 reti, i giudizi cambiano in base a come ti chiami”. Nessuna lite con Montella, almeno così afferma Benassi, che aveva chiesto di giocarsela alla pari, ma ha avuto spazio solo in occasione delle squalifiche dei titolari. Adesso è un’altra storia.