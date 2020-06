Benassi/1: “L’anno prossimo lotteremo per l’Europa. Io e Berardi faremo di tutto per giocare insieme”

L’obiettivo alla ripartenza, secondo Marco Benassi, è non perdere l’inerzia acquisita prima dello stop, quando era stata trovata una certa continuità di risultati. “Fare più punti possibile e risalire la classifica”, dice alla Gazzetta dello Sport. Alla suggestione circa nuove sfide, Benassi ribatte che a Firenze sta bene, che vorrebbe proseguire in viola, ma che le decisioni si prendono sempre in due e servirà parlare. Come servirà un gran bel finale di stagione a Iachini per essere confermato: Benassi, che pure pare messo in ombra da Duncan, lo definisce un gran lavoratore, che cura ogni dettaglio e sprona sempre la squadra a dare il massimo.

“Con gli acquisti di gennaio l’anno prossimo potremo veramente competere per l’Europa, quest’anno ci è mancata esperienza”. Entusiasmo anche per le infrastrutture volute dal presidente Commisso. Uno sguardo al mercato, e alla possibilità di vedere l’amico Berardi (SCHEDA) alla Fiorentina: “Lui è il mio migliore amico da 10 anni, sono due che proviamo a giocare insieme, è il nostro sogno. Prima o poi ce la faremo”. Il gol più importante? Quello a Bologna per Iachini, ma a Benassi non dispiacerebbe segnare alla Juventus…