Benassi/2: “Castrovilli un predestinato, con Amrabat centrocampo di livello assoluto”

La Gazzetta dello Sport propone oggi in esclusiva le parole di Marco Benassi, che ammette subito che questo è stato un anno particolare, il poco spazio trovato non c’entra con il lavoro svolto, sempre lo stesso. Inevitabile parlare del compagno di reparto Castrovilli: “Un predestinato. Ha qualità importantissime e gioca già come fosse un veterano. Lo vedo bene a Firenze perché è al centro di un progetto importante”. A livello nazionale, Benassi cita Tonali, Pellegrini e Zaniolo. Parole al miele anche per Vlahovic e Sottil: il primo ha forza fisica, senso del gol e grandi doti balistiche nonostante la giovane età, il secondo ha concorrenti forti ed esperti ma può solo crescere. A proposito di forti ed esperti, “Ribery è un fenomeno, ci ha dato tantissimo, in campo e nello spogliatoio. La sua assenza ha pesato moltissimo, il suo ritorno farà la differenza”. Menzione anche per Amrabat, con l’acquisto del quale il centrocampo della Fiorentina sarà di livello assoluto.

LE ALTRE PAROLE DI BENASSI: “LOTTEREMO PER L’EUROPA. IO E BERARDI FAREMO DI TUTTO PER GIOCARE INSIEME”.