Beltran, una piacevole scoperta trasformata in certezza: giocatore universale

Brilla in Argentina, si conferma in Italia. Lucas Beltran sta diventando la certezza di questa Fiorentina, la carta in più di Vincenzo Italiano. L'argentino con la selezione under 23 del suo Paese ha ribadito di essere un calciatore in grande crescita: doppietta e prestazioni di spessore. I primi mesi di sofferenza gli sono serviti per ampliare le proprie capacità, sotto la guida, soprattutto psicologica, di Italiano che lo ha guidato anche nella trasformazione da attaccante 'settoriale' (come direbbe Paulo Sousa) a offensivo universale. Insomma una piacevole scoperta, trasformata in potenziale certezza. Lo riporta la Nazione.