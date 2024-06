Beltran un personaggio in cerca d’autore. Per Palladino sarà una sfida

Lucas Beltran e una stagione decisiva. L'ex River Plate per il secondo anno di fila non svolgerà sostanzialmente il ritiro in maglia Fiorentina, come sottolineato dal Corriere Fiorentino. Beltran dopo la sua prima annata in Italia è ancora un personaggio in cerca d'autore, che riesca a far espodere le sue qualità, fino ad ora solo intraviste. L'argentino ha giocato 23 volte da numero 9. 19 volte da trequartista, e 2 da esterno. In Argentina non hanno dubbi. Il jefecito Mascherano lo utilizza come numero 9, e lui va a segno. Per Palladino non sarà facile capirne le caratteristiche non avendolo a disposizione