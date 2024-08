Beltran tentenna, Kouamè pure. Con Barak via, servirà un attaccante?

La Fiorentina ha bisogno di un altro rinforzo in attacco?

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'attacco della Fiorentina chiedendosi: servirà un nuovo attaccante da affiancare a Kean? Opzione ad oggi non trascurabile.

Infatti, Beltran continua a non dare certezze nel ruolo di prima punta e Kouamè è stato usato spesso come trequartista alle spalle di Kean. E se Barak dovesse partire, piace molto al Cagliari, la Fiorentina si ritroverebbe con un posto vuoto in attacco.