Beltran: “So cosa ha fatto ‘il Bati’ qui. Indossare la 9 un orgoglio immenso”

La maglia numero 9 di Batistuta sulle spalle: peso o orgoglio?

Soltanto un orgoglio. Enorme. So che cosa ha fatto “il Bati” (testuale, ndc) qui a Firenze e non dico che voglio essere come lui, perché è impossibile. Ho visto i video, i gol che segnava, quello che ha dato lui alla città e alla Fiorentina è stato incredibile. E per me è un orgoglio immenso indossare la maglia numero 9.