Beltran sempre più al centro dei pensieri di Italiano. Ecco perché

La Repubblica riporta un approfondimento sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano e su Lucas Beltran. L'argentino ha giocato, nell'ultimo impegno con il Verona, un tempo insieme a Nzola come trequartista per poi spostarsi più avanti, segnando la rete decisiva dell'1-0 finale. Contro i gialloblu è stata la contingenza a favorire questa mossa di Italiano, con Bonaventura alle prese con qualche acciacco e Barak che non riesce ancora a tornare su livelli brillanti, Infantino che sta proseguendo nel percorso di crescita e inserimento. Beltran dietro a Nzola è una mossa che, secondo il quotidiano, piace molto all’argentino, il quale avrebbe maggiore possibilità, negli inserimenti e palla al piede, di dare sfogo alla sua rapidità. Ed anche se domenica scorsa non è stato un primo tempo da ricordare, non è stato per demeriti di Beltran e Nzola intesi come concezione tattica. Se la Fiorentina ha pagato qualcosa, in realtà, l’ha fatto a centrocampo, dove Maxime Lopez non è riuscito a interpretare al meglio quanto richiesto e il vuoto tra difesa e reparto offensivo, è stato evidente. La fiducia nei confronti di Beltran, comunque, è al massimo, e l'argentino risulterà fondamentale nelle prossime settimane dato che il suo compagno di reparto, Nzola, potrebbe rispondere alla convocazione dell’Angola in Coppa d’Africa. Oltre a lui, anche Kouame che invece rappresenterà la Costa d’Avorio, da non sottovalutare, poi, l'assenza di Nico Gonzalez, con Beltran che allora sarà sempre più centrale nei ragionamenti di Italiano. Legittimo dunque che il tecnico lo provi anche qualche metro dietro, al posto di Bonaventura. Ma ancor più fondamentale che Jack e Beltran si trovino in campo. Chiude il giornale: "Sarà questa la coppia sulla quale fare affidamento. (...) Molto passerà dalle loro giocate e, almeno questo è l’augurio, dai gol di un argentino che proverà a limitare il peso dell’assenza di Nico".