Beltran scalda i motori per il Lecce. Pronto a tornare Kouamè

Non c'è nemmeno il tempo per rammarcarsi, la Fiorentina tornerà in campo fra due giorni. Appena scesi dall'aereo per Firenze i viola dovranno concentrarsi sul Lecce di D'Aversa. Con i salentini Italiano vuole rivedere la Fiorentina di Genova, e correggere gli errori di ieri. Questo con dei cambi che ci saranno. Potrebbe esordire da titolare Lucas Betran, con Nzola pronto a lasciargli spazio. Da valutare Kayode. Davanti potrebbe anche tornare Kouamè, squalificato alla prima. Ieri Italiano ha cambiato poco e non è andata bene. Ma con il Lecce ci sarà un Franchi pronto a spingere i suoi ragazzi. Fonte Il Corriere Dello Sport