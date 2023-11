Beltran ormai è un punto fermo. E arrivano i complimenti da Scaloni

Rocco Commisso, come sottolinea Il Corriere dello Sport, sarà più che mai felice dopo aver visto premiati gli sforzi profusi in estate dal suo club per l’acquisto di Lucas Beltran, la pedina che ancora mancava all’appello in termini di gol e prestazioni positive. La sensazione infatti, tra la doppietta in Conference contro il Cukaricki e la prova più che convincente di due giorni fa con la Lazio, è che l’argentino in appena cinque giorni si sia trasformato in un punto fermo per l’attacco della Fiorentina. Un elemento sul quale continuare a insistere fin tanto che - per citare Vincenzo Italiano - il ferro sarà caldo. E se a trarne vantaggio sarà la squadra tutta, specie in un momento come quello attuale in cui qualche certezza ha iniziato a vacillare, gli unici che saranno costretti a pagare dazio (in senso letterale) saranno i forzieri del club viola, legati al rendimento del numero 9. Al momento infatti di stipulare il contratto di acquisto con il River Plate, la Fiorentina ha chiesto che parte del pagamento del cartellino di Beltran (poco meno del 50% dei 25 milioni di dollari totali) fosse connesso con le performance del giocatore a Firenze, in fatto di presenze, gol e assist. Molti di questi cavilli sono ancora facilmente raggiungibili, visto che il target che si sono dati viola e Millonarios è quello di totalizzare circa 12 milioni di euro di bonus nel giro di pochi mesi, e non è un caso che parte di questi obiettivi sia già stata raggiunta (con la prima gara giocata e le reti realizzate la settimana scorsa). Eppure il bello deve ancora venire e mai come stavolta la società sarà lieta di dar seguito agli accordi sottoscritti nei mesi scorsi, specie se le prove del Vikingo saranno sempre più in linea con quelle viste negli ultimi giorni. Con buona pace di chi - in Argentina - a settembre già temeva per i possibili mancati incassi del River. Dell’evidente progressione di Beltran si è accorto persino il ct della Selección Scaloni che in attesa di far esordire la punta con la Nazionale maggiore (fin qui due convocazioni ma solo quattro partite ammirate dalla tribuna per il classe 2001) si è personalmente complimentato con Lucas in questi giorni. Anche il tecnico campione del mondo, del resto, ha più che mai premura che quel ferro resti più bollente che mai.