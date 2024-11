Beltran, nuova vita da 10. L’ascesa dell’argentino non fa rimpiangere Gud

Con un mix di leggerezza e fantasia la Fiorentina può diventare davvero esplosiva, sorprendente. E l'imprevedibilità della squadra di Palladino passa da Lucas Beltran. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'argentino ha saputo lottare prima per ritagliarsi un posto in squadra per poi tradurre tutta questa fame nella voglia di incidere. Un gol con il Lecce, un altro dal dischetto più un assist con la Roma, il cross decisivo per Gosens a Genova, nelle ultime tre è stato un fattore e oggi vuole cavalcare un momento di forma straordinaria.