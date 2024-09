Beltran non soddisfa le richieste di Palladino. Possibile futuro da trequartista

In questi giorni di sosta, un focus particolare sarà rivolto a Lucas Beltran. La sensazione è che con Palladino si sia ritornati a quella casella di partenza che ha a lungo condizionato il rapporto tra Italiano e Lucas lo scorso anno. Un'enigma tattico che aveva visto l’argentino collocato in tutte le posizioni offensive senza trovare il bandolo della matassa. Quest'anno Beltran ha giocato dieci minuti con il Venezia sostituendo Kean, è partito titolare come prima punta contro la Puskas Academy all’andata e ha giocato come trequartista l’ultima contro il Monza. Insomma un rendimento al di sotto della sufficienza e senza una logica tattica. Eppure questi esperimenti sono serviti a Palladino per capire su quale tasto battere per far rendere al meglio l’argentino. Per come intende il ruolo del centravanti il tecnico, Beltran con le sue caratteristiche, non può offrire quanto richiesto. Ecco quindi che la posizione vista con il Monza, da trequartista di sinistra, sarà riproposta ancora, in attesa del rientro di Gudmundsson. Altrimenti Lucas tornerà ancora più centrale se si opterà per un cambio di modulo, ancora però lontano nella testa di Palladino. Intanto però la fiducia della società su Lucas resta intatta, dichiarato incedibile da Pradè dopo solo un anno in viola. Lo riporta la Repubblica.