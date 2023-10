Beltran meglio sotto punta. Nzola, non regge l’alibi dell’ambientamento

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui motivi delle difficoltà riscontrate da Nzola e Beltran. L’argentino deve ancora capire il nostro calcio, quando è stato impiegato ha saputo legare il gioco ma non ha praticamente mai tirato in porta. Sembra quasi più portato a giocare sotto punta, dove però fa faville Bonaventura. Il Vichingo non ha ancora segnato e Nzola è fermo al mezzo regalo del Cagliari nell’ultima uscita in campionato al Franchi. Per l’angolano non regge l’alibi dell’ambientamento, con lo Spezia ha fatto vedere numeri e gol. Quando sta bene è in grado di fare reparto da solo. Il problema è che con quel fisico massiccio fatica a carburare.