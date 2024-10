Beltran, Kayode, Parisi e Richardson: l’obiettivo adesso è convincere Palladino

Quattro giocatori in cerca di un posto da titolari nella sfida di domani

Stagione 2004/2005: dopo aver segnato oltre 400 gol con le giovanili del Real Madrid e 14 reti in sole 24 partite, Javier García Portillo arriva a Firenze, ma le sue apparizioni sono brevi e rare. A quel punto, la curva Fiesole decide di farsi sentire e, con uno striscione, chiede provocatoriamente: «Ma icche v’ha fatto Portillo?» – un talento della cantera madridista, ignorato nonostante le grandi aspettative.

Questo esempio mostra come a volte le condizioni giuste o l'occasione per emergere non si presentino. È una situazione che sembra riflettersi su quattro giocatori della Fiorentina – Beltran, Kayode, Parisi e Richardson – che sono finiti ai margini, nonostante le rassicurazioni di Palladino.