Beltran, il retroscena: non solo la Roma sulle sue tracce prima di Burdisso

Sulle tracce di Lucas Beltran, all’epoca centravanti del River Plate, non c’era soltanto la Fiorentina, insidiata anche dalla Roma. La Nazione riporta le voci sul suo conto dal Cile. Dove l’allenatore del Colo Colo Guastavo Quinteros, in un’intervista rilasciata a TNT Sports ha rivelato come il club di Santiago fosse interessato all’attuale punta viola. «Lo scorso gennaio cercavamo una punta. Abbiamo cercato Javier Correa e Miguel Merentiel. Ci abbiamo provato anche per Beltran, che a quel tempo giocava nel River Plate. Parlai con Gonzalez Pires, suo ex compagno, per chiedergli se voleva venire da noi, ma senza successo». Prima dell’interesse viola azionato dal Dt Burdisso, che alla fine lo ha portato a Firenze.