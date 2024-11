Beltran: “Gud ed io insieme? Sì, mi vedrei benissimo in attacco con lui”

Preso dalla Fiorentina e portato in Italia come centravanti di ruolo. A Italiano lei disse: preferisco giocare da trequartista. Ha fatto lo stesso anche con Palladino?

All’inizio della stagione il tecnico ha parlato con ognuno di noi e a me ha chiesto dove mi sentivo più a mio agio in campo: intanto, gli ho detto di avere tanta voglia di Fiorentina, poi che a me piace giocare. In quale ruolo non importa: può essere da trequartista, che preferisco, come da centravanti. “Io ti vedo sia centravanti che trequartista, valutiamo dove ti trovi meglio”, mi ha risposto. In allenamento mi ha messo trequartista, gli sono piaciuto e adesso gioco lì.