Beltran è tornato. Dove lo utilizzerà Palladino?

Lucas Beltran, attaccante argentino della Fiorentina, è tornato in Italia dopo le vacanze e un breve periodo alle Olimpiadi. Mentre Nico Gonzalez è in procinto di lasciare la squadra e Martinez Quarta è già tornato, Beltran è considerato uno dei giocatori chiave per la nuova stagione sotto la guida di Raffaele Palladino.

Dopo i test fisici e atletici, Beltran è pronto a reintegrarsi gradualmente in squadra. Anche se non giocherà nel test contro il Grosseto, potrebbe scendere in campo nell'amichevole contro il Friburgo. Palladino potrebbe inizialmente utilizzarlo come prima punta, in attesa di un eventuale acquisto di un vice-Kean, con la possibilità di spostarlo sulla trequarti in futuro. Lo riporta La Nazione.