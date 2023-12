Beltran e la continua ricerca del pallone: così può diventare un trequartista

Beltran (con Italiano) ci sta provando in tutte le maniere. La rappresentazione grafica delle posizioni occupate in campo nel corso dei novanta e passa minuti contro il Verona, evidenzia una volta di più che l’argentino non è attaccante da area di rigore e che il pallone va a cercarselo su tutto il fronte offensivo, con preferenza ovvia per la zona di centro-sinistra così da avere il pallone sul destro, il piede preferito. E stavolta non è stato così solo per il primo tempo giocato da trequartista in appoggio a Nzola, soluzione favorita dalla scelta di Italiano di tenere Bonaventura affaticato in panchina, perché poi c’è stata la ripresa intera di nuovo da punta di riferimento e i dati considerano ovviamente anche quella. Poi, sì, il gol l’ha trovato calciando una sorta di rigore in movimento, ovviamente lì dove serviva che fosse il centravanti. Ma più di tutto valgano le parole del tecnico siciliano stesso, che questo modo di utilizzare Beltran e Nzola uno in verticale dell’altro l’aveva valutato fattibile già prima di farlo l’altro ieri, nonché dello stesso ex River Plate che a fine partita ha dichiarato esplicitamente di gradire il ruolo da trequartista, potendo giocare più palloni già fuori area: dove ci sono più spazi. Insomma, è soluzione che Italiano riproverà e non solo nel momento del bisogno.