Beltran e il sogno relizzato con Messi. E qualche tifoso viola ci scherza su

Il sogno di Lucas Beltran, e probabilmente di tutti gli argentini è diventato realtà. Nel ritiro dell'albiceleste l'attaccante viola ha avuto la possibilità di scattarsi una foto con Leo Messi, un sogno realizzato per "El Vikingo". Nella scorsa partita della squadra di Scaloni l'ex River è stato mandato in tribuna. Ma non è escluso che contro la Bolivia possa invece essere schierato in campo, almeno da subentrato. La concorrenza è tanta in attacco per Beltran. Intanto nei commenti del post dell'attaccante molti tifosi viola hanno suggerito a Beltran di portare la pulga a Firenze, in modo ironico. Lo riporta La Nazione