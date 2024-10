Beltran e il rigore calciato: adesso ha la fiducia totale del gruppo

La prova dei due attaccanti della Fiorentina, Moise Kean e Lucas Beltran, non si è limitata ai gol segnati, ma ha evidenziato una forte intesa e collaborazione in campo. Kean ha ceduto a Beltran la responsabilità del rigore, dimostrando fiducia nel compagno dopo un suo errore contro il Milan. Beltran ha ripagato questa fiducia con un assist per il gol dell'1-0. La squadra, orchestrata da Palladino, ha mostrato una straordinaria capacità di penetrare la difesa avversaria e segnare, grazie a una cooperazione armoniosa tra giocatori come Adli, Gudmundsson, Colpani, Quarta, Kean, Beltran e Bove, autore di un classico gol dell'ex.

Il rendimento offensivo della Fiorentina in ottobre è stato eccezionale, con molteplici giocatori che hanno contribuito a una serie di prestazioni impressionanti contro squadre come Lazio, Milan e Roma. Palladino è consapevole dei pericoli e delle sfide nel mantenere questo alto livello di gioco e concentrazione. Descrivere l'efficacia offensiva della Fiorentina con termini come cinica, letale e mortifera sembra quasi riduttivo, in attesa delle prossime partite e nuovi aggettivi per definirla. Lo riporta il Corriere Fiorentino.