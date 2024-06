Beltran e il “problema” Olimpiadi: potrebbe non esserci fino a settembre

Il Corriere Dello Sport analizza in un approfondimento il tema Olimpiadi, che partiranno a Parigi nel prossimo luglio fino ad agosto. Fra i convocati della Selezione U23 calcistica argentina figura anche Lucas Beltran della Fiorentina. Una bella soddisfazione e un palcoscenico decisamente importante per il giocatore viola, ma c'è un "problema" non da poco per il club viola, che rischia di dover fare a meno del giocatore fino a settembre, specie se i sudamericani dovessero arrivare in fondo al torneo. Se infatti andassero molto avanti, i calciatori avrebbero un periodo di ferie postumo alla manifestazione, saltando sicuramente il ritiro e rientrando dopo l'inizio del campionato. Un'idea, si legge, è quella di concedere ad agosto un paio di settimane di vacanza per limitare al massimo l'assenza successiva.