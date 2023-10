Beltran e Ikoné si “prendono” la Lazio? Tornano Nico e Bonaventura

Dopo la parentesi europea, è già tempo di pensare all’undici che vedremo in campo lunedì sera contro la Lazio all’Olimpico. Secondo quanto riporta La Nazione, dopo aver riposato in Conference, torneranno titolari Nico Gonzalez,...

Dopo la parentesi europea, è già tempo di pensare all'undici che vedremo in campo lunedì sera contro la Lazio all'Olimpico. Secondo quanto riporta La Nazione, dopo aver riposato in Conference, torneranno titolari Nico Gonzalez, Bonaventura e Milenkovic, con Arthur e Duncan a ricomporre la mediana titolare. Non c'è riposo per Terracciano e Martinez Quarta, mentre Parisi traslocherà a destra nel caso in cui Biraghi torni dal 1'.