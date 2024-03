Beltran contro Koopmeiners: a Bergamo prevale la qualità

I 9 gol al primo anno in Italia lo rendono una sorta di gioiello da far crescere con cura. Oggi un bel banco di prova contro una difesa solida. Venir fuori dalla marcatura e guardare la porta lo aiuterà

In una sfida che si preannuncia intensa dal punto di vista fisico, la differenza la faranno probabilmente i colpi di qualità del singoli. Sulle due trequarti agiranno probabilmente i calciatori più in palla delle due squadre dal punto di vista realizzativo. Teun Koopmeiners e il faro della squadra di Gasperini. Talmente importante che il tecnico lo ha lasciato fuori nel primo tempo della gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona, con l'intento di averlo un po' più riposato questo pomeriggio. 112 gol stagionali lo rendono elemento da bollino rosso. Dall'altra parte giostrerà Beltran. La sua presenza è assicurata dalla squalifica di Bonaventura, ma nei big match ora Italiano non può farne a meno. I 9 gol al primo anno in Italia lo rendono una sorta di gioiello da far crescere con cura. Oggi un bel banco di prova contro una difesa solida. Venir fuori dalla marcatura e guardare la porta lo aiuterà. Lo riporta La Nazione.