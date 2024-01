Beltran come Lautaro? Paragone quasi ridicolo, ma qualcosa sta cambiando

Messa giù così, sembrerebbe un confronto quasi ridicolo. Del resto, se si guardano i numeri di Lucas Beltran e Lautaro Martinez, la sfida non sta in piedi: 18 partite e 18 gol in campionato per «El Toro», più 2 in 6 presenze nel girone di Champions ed un altro, decisivo, nella finale di Supercoppa. Totale: 27 presenze stagionali, 21 reti, una ogni 100,4’. Con lui in campo per intendersi, è come se l’Inter partisse sempre avanti 1-0. Discorso molto diverso per «El Vichingo» della Fiorentina: 4 gol in 17 presenze in serie A ai quali si aggiungono i 2 (in 5 apparizioni) in Conference League per un bilancio parziale di 6 reti in 27 presenze: una ogni 238’. Eppure, a guardar bene, qualcosa sta cambiando.