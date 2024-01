Beltran adesso è il titolare. Nzola? Addio rimandato alla fine del mercato

Per l’ex Spezia il domani resta un’incognita, anche se per quanto riguarda la sua possibile partenza (lo hanno cercato Empoli, Genoa, Cagliari e Salernitana) tutto è stato rimandato agli ultimissimi giorni di mercato.

Le gerarchie dell'attacco viola sono ben chiare. In casa viola infatti, dopo un infinito ballottaggio Beltran sembra aver effettuato il definitivo sorpasso. Merito di prestazioni sempre più convincenti e, soprattutto, di numeri finalmente incoraggianti. Quello con l’Udinese è stato il terzo gol nelle ultime cinque partite di campionato giocate, il quarto nelle ultime sei, con una media di una rete ogni 97,75 minuti. Per questo è facile immaginare che domani sera possa essere ancora una volta lui a guidare l’attacco dei viola con Nzola pronto a entrare a gara in corso. E poi, chissà. Per l’ex Spezia il domani resta un’incognita, anche se per quanto riguarda la sua possibile partenza (lo hanno cercato Empoli, Genoa, Cagliari e Salernitana) tutto è stato rimandato agli ultimissimi giorni di mercato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.