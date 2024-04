Beltran accende la Fiorentina. Milenkovic conosce Vlahovic, ma lo soffre

Chi invece ha deluso è stato Nikola Milenkovic. Il serbo conosce molto bene Vlahovic, ma lo soffre in maniera importante. Si perde Bremer sul gol di Gatti e sfiora un autogol

Come di consueto, la Nazione si sofferma sui migliori e sui peggiori della sfida della Fiorentina. Allo Stadium la squadra di Italiano si sveglia nel secondo tempo grazie all'ingresso in campo di Lucas Beltran. Lui è il migliore dei Viola, con una prestazione che riaccende tutta la squadra. Lotta, crea e si rende più volte pericoloso. Sfortunato sul tiro a botte sicura che vede Nzola rimpallargli la conclusione. Chi invece ha deluso è stato Nikola Milenkovic. Il serbo conosce molto bene Vlahovic, ma lo soffre in maniera importante. Si perde Bremer sul gol di Gatti e sfiora un autogol. Serata da dimenticare.