Belotti, ora il Toro studia il rinnovo. Ma prima c’è la salvezza da conquistare

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Andrea Belotti, attaccante del Toro e della Nazionale che piace alla Fiorentina (SCHEDA). Il neo DS Vagnati, appena approdato in granata, sembra aver avuto subito le idee chiare sull’incedibilità di uno dei giocatori principi della rosa, anche se c’è prima un campionato da terminare. Sull’argomento torna oggi anche Tuttosport, sottolineando come l’interesse per il Gallo sia arrivato da tante società italiane – oltre ai viola – ma anche dall’estero, dall’Atletico Madrid al Manchester United. Belotti chiede a Cairo una squadra competitiva, per potersi giocare un posto in Europa, mentre il Presidente dal canto suo studia le prove di rinnovo. Secondo il quotidiano torinese, le rassicurazioni ci sarebbero state verso il ragazzo, sia da parte del patron che del DS: prolungamento di contratto e aumento di ingaggio sono i due punti fermi della trattativa per una scadenza datata 2022.

Il Gallo ha sempre dichiarato di stare bene in granata e con un milione e settecentomila euro è attualmente il giocatore più pagato della rosa e della storia del Toro, ma è evidente che altrove – specie in un top club – potrebbe guadagnare molto di più. Un discorso facile facile, ma che dipende in primis dalla salvezza in questo campionato sciagurato e da quanto Cairo sia disposto a pagarlo. Prima serve la risposta sul campo con la ripresa ormai alle porte: una volta mantenuta la categoria si vedrà.