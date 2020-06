Tre piani per la Fiorentina senza Chiesa: da Belotti a Nainggolan, arrivando a Fares

La Nazione ha le idee molto chiare sulla tabella di marcia della Fiorentina: i 60 milioni che arriverebbero nelle casse viola con la cessione di Chiesa (anche se Marotta è convinto che la cifra sia maggiore, LEGGI) verrebbero destinati subito su Belotti, vero obiettivo già a partire dallo scorso mercato: la Fiorentina vuol far capire al Torino e a Cairo che se Chiesa partisse davvero, allora ci sarebbero le liquidità per operare il grande colpo. Il Napoli è pronto a dare battaglia, ma si è mosso in ritardo e potrebbe rappresentare solo un bluff del Toro per far lievitare il prezzo.

Piano numero due (niente Belotti): 20 milioni su Nainggolan, spendibili più tardi visto che il belga può essere riscattato più avanti, altri 20 su Piatek, la seconda scelta in attacco, e i rimanenti 20 per saldare il conto Amrabat in una volta sola.

Piano numero tre: ancora Nainggolan a 20 milioni, quindi Spinazzola dalla Roma per una cifra identica, 12 milioni alla Juve per Rugani e circa 5 alla SPAL per Fares. Insomma, un ventaglio di ipotesi mica male per quella che sarà (sarebbe, il condizionale è d’obbligo) la nuova Fiorentina.

